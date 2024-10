Liguria, centrosinistra sconfitto e flop M5s. Su chi pesano le responsabilità? Segui la diretta (Di martedì 29 ottobre 2024) Liguria, centrosinistra sconfitto e flop M5s. Su chi pesano le responsabilità? Alle 15.30 Segui la diretta con Martina Castigliani e Paolo Frosina L'articolo Liguria, centrosinistra sconfitto e flop M5s. Su chi pesano le responsabilità? Segui la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Liguria, centrosinistra sconfitto e flop M5s. Su chi pesano le responsabilità? Segui la diretta Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024)M5s. Su chile? Alle 15.30lacon Martina Castigliani e Paolo Frosina L'articoloM5s. Su chilelaproviene da Il Fatto Quotidiano.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Liguria, centrosinistra sconfitto e flop M5s. Su chi pesano le responsabilità? Segui la diretta; Elezioni in Liguria, il flop del campo largo: quale futuro per il centrosinistra?; Il Pd tiene ma la crisi del M5s trascina giù la coalizione; Elezioni Liguria, processo nel centrosinistra: M5S nel mirino; Matteo Renzi attacca Giuseppe Conte e il M5S dopo il flop in Liguria: lo scontro tra i due ex premier; Quel pugno di schede in più per Bucci dal regno di Scajola e quelle in meno per Orlando, tradito dal flop M5s…; Leggi >>>

Elezioni in Liguria, il flop del campo largo: quale futuro per il centrosinistra?

(ilmessaggero.it)

Il Partito democratico si impone come la prima forza politica in Liguria: alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale ligure il partito dei dem ha incassato il 28,7 ...

Liguria, flop M5S: cosa succede ora a Conte e Schlein

(informazione.it)

Sembrava fatta. Dopo l’inchiesta per corruzione che ha costretto Giovanni Toti a rassegnare le dimissioni da presidente della Liguria la sinistra aveva le idee chiare: la regione sarà nostra. Campagna ...

Schlein e Conte, il flop in Liguria

(informazione.it)

Il risultato delle elezioni regionali in Liguria ha rappresentato una dura sconfitta per Elly Schlein e Giuseppe Conte . Nonostante le aspettative iniziali, i post-grillini, che si pensava fossero ben ...

Matteo Renzi attacca Giuseppe Conte e il M5S dopo il flop in Liguria: lo scontro tra i due ex premier

(notizie.virgilio.it)

La tornata elettorale in Liguria ha decretato la sconfitta di Giuseppe Conte e il M5S. La stoccata di Matteo Renzi ...