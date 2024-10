Legge di bilancio il governo taglia gli incentivi all’auto per dare soldi alla Difesa

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di martedì 29 ottobre 2024) Il4,5 miliardi dai fondi per l’automotive. E li sposta sulla. Ladi2025 certifica con le tabelle di accompagnamento il definanziamento per 4, 55 miliardi del Fondo Automotive gestito dal ministero delle Imprese e del Made in Italy. Per interventi schedulati fino al 2030. Restano a disposizione 1,2 miliardi per una sforbiciata totale che arriva all’80%. I, spiega oggi Il Sole 24 Ore, finiscono allo sviluppo nel settore aeronautico,tecnologia per laaerea nazionale, alle unità navali Fremm e al settore marittimo. Un totale di 11,3 miliardi su un orizzonte temporale più lungo, che arriva al 2039. Il Fondo aveva 8,3 miliardi di finanziamento provenienti dalDraghi. Ne ha già utilizzati 3. Per i finanziamenti degliall’acquisto di auto a basse emissioni e le agevolazionifiliera produttiva.