Lecce-Verona 1-0 Gotti | Era importante ripartire Cerchiamo di costruire qualcosa di positivo

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) “Le sconfitte sono dipese da un calendario anche molto difficile, quindi erariuscire a. Non siamo riusciti a chiuderla perché ci siamo portati addosso delle paure, ma abbiamo concesso solo un tiro in porta. Godiamoci questi tre punti edidi”. Queste le parole dell’allenatore del, Lucaal termine della partita vinta 1-0 contro l’Hellasal ‘Via del Mare’. “Questa sera non ci siamo tirati indietro, e questo sistema di gioco ci aiuta ad essere più solidi. Dorgu? Ha trovato il gol, ha giocato con personalità. Il suo livello ora appare palese a tutti”.1-0,: “Eradidi” SportFace.