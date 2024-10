L’Atletico Ascoli ora vince le partite ’sporche’ (Di martedì 29 ottobre 2024) E’ stata una settimana importante nel cammino delL’Atletico Ascoli. Una settimana che si è aperta con la sconfitta a Fossombrone, ma che poi ha visto la vittoria dei bianconeri nel turno infrasettimanale contro il Roma City e che si è chiusa con il prezioso successo a Castelfidardo. Un successo, il quarto in cinque gare lontano dal ‘Don Mauro Bartolini’, che ha proiettato la compagine del patron Graziano Giordani al secondo posto solitario, un punto dietro al terzetto al comando della classifica formato da Sambenedettese, Chieti e Teramo. Una classifica che fa sognare, ma quello che piace di più di questo Atletico Ascoli è la capacità di tirare fuori la ‘cattiveria agonistica’ quando l’avversario la mette sulla ‘battaglia’. Ilrestodelcarlino.it - L’Atletico Ascoli ora vince le partite ’sporche’ Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 29 ottobre 2024) E’ stata una settimana importante nel cammino del. Una settimana che si è aperta con la sconfitta a Fossombrone, ma che poi ha visto la vittoria dei bianconeri nel turno infrasettimanale contro il Roma City e che si è chiusa con il prezioso successo a Castelfidardo. Un successo, il quarto in cinque gare lontano dal ‘Don Mauro Bartolini’, che ha proiettato la compagine del patron Graziano Giordani al secondo posto solitario, un punto dietro al terzetto al comando della classifica formato da Sambenedettese, Chieti e Teramo. Una classifica che fa sognare, ma quello che piace di più di questo Atleticoè la capacità di tirare fuori la ‘cattiveria agonistica’ quando l’avversario la mette sulla ‘battaglia’.

