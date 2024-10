L’Ascoli sfida il suo ex Rizzetta. Pulcinelli: "Vincerete facilmente" (Di martedì 29 ottobre 2024) La delicatissima sfida tra Ascoli e Campobasso non sarà soltanto la gara che i bianconeri di Mimmo Di Carlo dovranno cercare di sfruttare appieno per tornare ad offrire importanti segnali di vita dopo aver toccato il livello più basso di sempre. Sugli spalti infatti andrà in scena il derby tra due società che di recente hanno imparato a conoscersi sicuramente molto bene, dato che proprio fino al termine della passata stagione la North Sixth Group capitanata da Matt Rizzetta era ancora in possesso del 19% delle quote azionarie del club di corso Vittorio Emanuele. Partecipazione che poi si è decisi di riconsegnare alla Ferinvest Srl di Massimo Pulcinelli al termine dello scorso maggio, a seguito della promozione ottenuta dai molisani dalla D alla C. Sport.quotidiano.net - L’Ascoli sfida il suo ex Rizzetta. Pulcinelli: "Vincerete facilmente" Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024) La delicatissimatra Ascoli e Campobasso non sarà soltanto la gara che i bianconeri di Mimmo Di Carlo dovranno cercare di sfruttare appieno per tornare ad offrire importanti segnali di vita dopo aver toccato il livello più basso di sempre. Sugli spalti infatti andrà in scena il derby tra due società che di recente hanno imparato a conoscersi sicuramente molto bene, dato che proprio fino al termine della passata stagione la North Sixth Group capitanata da Mattera ancora in possesso del 19% delle quote azionarie del club di corso Vittorio Emanuele. Partecipazione che poi si è decisi di riconsegnare alla Ferinvest Srl di Massimoal termine dello scorso maggio, a seguito della promozione ottenuta dai molisani dalla D alla C.

