L’architetto Mario Cucinella | Dobbiamo ricominciare a prenderci cura delle città Le periferie? Un’opportunità

(Di martedì 29 ottobre 2024)e urbanista di fama mondiale,, per vivere ha scelto la sua Bologna, ma in giro per il mondo disegna quartieri e. SeiMilano nel quartiere Bisceglie: ci racconti la sfida della nuova forma dell’abitare che ha progettato nella periferia di Milano. "La mia sfida è costruire e ricostruire dentro laesistente. Ogni spazio in trasformazione, come l’area di SeiMilano, non è altro che un tassello che ridisegna un grande spazio bisognoso di rinnovamento, in termini di senso e contemporaneità. Perciò ritengo che l’inserimento di un progetto di questa entità, che aggrega funzioni diverse, all’interno di un tessuto urbano in sofferenza, sia anche un modo di prendersidella". Come sono cambiate le? "Questo nostro tempo ci pone davanti ascelte dalle quali non possiamo esimerci.