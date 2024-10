L’appuntamento sotto casa con l’amica poi è salito a casa e ha ucciso Sara Perché lo ha fatto? Chiedete a Freud

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Bergamo. “Non riesce a capacitarsi del gesto, non riesce a razionalizzare”. Davanti all’insistenza dei giornalisti, l’avvocato Fausto Micheli risponde così: “lo ha, non a me, leggete l’interpretazione dei sogni. Io sono solo l’avvocato d’ufficio”. Permane il mistero sul movente dell’omicidio diCentelleghe, la 18enne uccisa nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre nell’appartamento al terzo piano di via Nazionale a Costa Volpino. L’assassino reo confesso del delitto, Jashan Deep Badhan, aveva un appuntamentoconche quella sera era in compagnia di. “Un appuntamento per il fumo”, conferma l’avvocato Micheli senza scendere troppo nei dettagli. Deep e, però, non si sono incrociati. Lui èal terzo piano, ha aperto la porta e in camera da letto ha visto, uccisa con 30 colpi di forbici.