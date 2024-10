Ilrestodelcarlino.it - La Vuelle aumenta i ritmi per recuperare

(Di martedì 29 ottobre 2024) Un lunedì di lavoro in casa, dopo la domenica a scrutare i risultati e le prestazioni delle altre che hanno fatto scalare di un’altra posizione i biancorossi, oggi quart’ultimi. Ci saranno anche delle sedute extra in questa settimana ‘lunga’ che porta al match contro Orzinuovi, prima che riprenda il tour de force dei turni infrasettimanali che invece vanno a spezzare un po’ il ritmo degli allenamenti. Spiro Leka non ha altre armi al momento che cercare di migliorare quelli che ha, sia sotto il profilo fisico che dell’intesa tecnica, visto che il mercato, seppur monitorato, finora non ha concesso opportunità al capitolo lunghi italiani dov’è rimasta aperta la falla apertasi un mese fa con l’infortunio di Petrovic.