Panorama.it - La questione dei cyber insider

Leggi tutta la notizia su Panorama.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) In una delle presentazioni che utilizzo nei miei corsi e interventi pubblici c’è una slide con il seguente titolo: “il nemico è alle porte? No, di solito è accomodato in salotto”. L’argomento è duplice: da un lato la rapidità con cui gli attaccanti riescono a muoversi all’interno dei sistemi; dall’altro la possibilità non remota che in realtà l’aggressore sia un operatore legittimo, unche inevitabilmente finisce per rivelarsi molto difficile da scoprire. Qualche settimana fa abbiamo avuto l’infedele dipendente di Intesa San Paolo e in questo week-end la storia di un’associazione a delinquere che comprendeva criminali informatici, membri alle forze dell’ordine sia in servizio sia ormai ex. Dei fatti trovate ovunque ampie disamine (per quanto è possibile sapere), quindi non mi soffermo. Piuttosto ci sono alcune considerazioni che si possono fare. La prima.