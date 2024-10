Universalmovies.it - Kraven il Cacciatore | Il motion poster del film Marvel

(Di martedì 29 ottobre 2024)il, il prossimo capitolo delUniverse di casa Sony, si mostra oggi con un nuovo splendido. Con Venom: The Last Dance (la nostra recensione) attualmente impegnato a rastrellare incassi in giro per il mondo, la Sony inizia ad affilare gli artigli in vista dell'uscita in sala diil, ennesimo capitolo del franchise di proprietà legato al celebre Spider-Verse. In particolare, come anticipato, quest'oggi lo studios ha diffuso via social un bellissimoche offre un nuovo sguardo all'anti-eroe interpretato da Aaron Taylor-Johnson.ilsarà distrbuito nelle sale USA dal 13 dicembre 2024, in Italia dall'11 dicembre.