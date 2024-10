IT-Alert, in Val Seriana test per proteggere la popolazione dal rischio diga (Di martedì 29 ottobre 2024) Il test IT Alert, promosso dal Dipartimento di Protezione Civile e dalla Regione Lombardia, diventa occasione per una nuova prova sulle procedure d’intervento, in particolare quelle connesse al flusso delle informazioni, in caso di Collasso diga, sulla base del Documento di Protezione civile (DPC) della diga di Lago Sucotto – Comune di Valgoglio. Mercoledì 30 ottobre 2024, avrà luogo una verifica a cura della Prefettura di Bergamo, in concomitanza del test di prova del sistema IT-Alert promosso dal Dipartimento di Protezione Civile. In tale occasione infatti, verrà coinvolto il Sistema provinciale di Protezione Civile nel suo complesso attraverso l’attivazione, in videoconferenza, dei componenti del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), coordinato dalla Prefettura. Bergamonews.it - IT-Alert, in Val Seriana test per proteggere la popolazione dal rischio diga Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di martedì 29 ottobre 2024) IlIT, promosso dal Dipartimento di Protezione Civile e dalla Regione Lombardia, diventa occasione per una nuova prova sulle procedure d’intervento, in particolare quelle connesse al flusso delle informazioni, in caso di Collasso, sulla base del Documento di Protezione civile (DPC) delladi Lago Sucotto – Comune di Valgoglio. Mercoledì 30 ottobre 2024, avrà luogo una verifica a cura della Prefettura di Bergamo, in concomitanza deldi prova del sistema IT-promosso dal Dipartimento di Protezione Civile. In tale occasione infatti, verrà coinvolto il Sistema provinciale di Protezione Civile nel suo complesso attraverso l’attivazione, in videoconferenza, dei componenti del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), coordinato dalla Prefettura.

