Guida Salumi 2025, il San Giovanni di Capitelli si riconferma miglior Cotto d'Italia. Un altro premio per il prosciutto del Salumificio di Borgonovo che nella pubblicazione ha ottenuto il massimo riconoscimento dei 5 spilli.Il premio è stato consegnato ieri, lunedì 28 ottobre, al Teatro Verdi

Il San Giovanni di Capitelli si riconferma miglior cotto d’Italia 2025

Il prosciutto cotto San Giovanni dell'azienda Capitelli è stato riconfermato miglior cotto d’Italia da “Guida Salumi d’Italia 2025” ottenendo il massimo ...

Il Salumificio San Vincenzo, situato in provincia di Cosenza, è un’azienda che rappresenta un’eccellenza nella produzione di salumi artigianali. Fondata con l’obiettivo di preservare le tradizioni ...

