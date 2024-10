Isaechia.it - Grande Fratello, nemmeno la passione tra Shaila e Lorenzo fa fare il boom ad Alfonso Signorini: ecco gli ascolti della decima puntata

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ladelè stata ricca di colpi di scena e di sorprese, a cominciare dal ritorno in Casa diSpolverato eGatta, che è stato al centro di numerose polemiche e dubbi da parte dei loro coinquilini (clicca QUI per leggere), a cui ha fatto seguito l’ingresso di Federica Petagna, direttamente da Temptation Island. Per quanto riguarda glidel reality condotto dacon la partecipazione in studio di Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi nei panni di opinioniste e di Rebecca Staffelli in quelli di esperta del web, ha totalizzato il 18.1 % di share, pari a 2.219.000 spettatori,mentre ladello scorso lunedì aveva raccolto davanti al piccolo schermo 2.268.000 spettatori, per uno share pari al 18.19.