Isaechia.it - Grande Fratello: l’opinione di Chia sulla decima puntata

Leggi tutta la notizia su Isaechia.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Sto pubblicando quest’opinione quando ancora i dati Auditel non sono usciti, ma se questadelnon ha fatto tipo il TRECENTOPERCENTODISHARE dopo tutto il circo che hanno tirato in piedi (circo che non è iniziato mica lunedì scorso ma addirittura la settimana prima, quando casualmente, dopo un mese in cui sono stati praticamente sempre immuni, sia Shaila Gatta che Lorenzo Spolverato erano improvvisamente nominabili entrambi e, sempre casualmente, le opinioniste che gli avevano spesso paratole*pe hanno inaspettatamente reso immune Iago Garcia lasciando stranamente loro in balìa degli eventi, che casualmente li hanno condotti ad una nomination che non eliminava ma spediva due fortunelli a caso in Spagna.