Superguidatv.it - Grande Fratello 2024, Eleonora delle ragazze di Non è la Rai lascia la casa: perché? | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Aldi Non è la Railadopo l’incontro con il marito: “abbiamo tutti bisogno di te”. Cosa è successo?di Non è la Rai abbandona ladelA sorpresaCecere di Non è la Raia sorpresa ladeldurante la diretta di lunedì 28 ottobre. «Ho cercato questa esperienza con tutto il cuore, è dura, ce la sto mettendo tutta. A volte mi avete anche sentito dire ‘no, non ce la faccio’, ma sono sicura che loro sono con me e vogliono che vada avanti in questa esperienza per me e per loro» – racconta la ex ragazza di Non è la Rai. Poco dopo nellaarriva il marito Luigi per una comunicazione importante: «mai avrei voluto interrompere questo tuo sogno, ci ho pensato tanto, tante notti.