Eros Ramazzotti ha un nuovo amore? La foto sospetta con l'ex tronista

(Di martedì 29 ottobre 2024) Unper i suoi 61 anni. Ci sarebbero infatti delle novità importanti nella vita privata di, che solo di recente ha confermato la sua rottura con Dalila Gelsomino, la giovane manager alla quale è stato legato negli ultimi due anni facendo la spola tra l’Italia e il Messico. Ora pare che nel cuore del cantante romano si sia fatta spazio un’altra donna, un’exdi Uomini e Donne: Natalia Angelini., la nuova fidanzata è Natalia Angelini di Uomini e Donne? Dopo aver ricevuto via social i dolci auguri dei figli e delmoglie Michelle Hunziker,ha festeggiato il suo ultimo compleanno con un pranzo intimo in Franciacorta. Il cantante ha invitato gli amici più cari alla Ca’ del Bosco di Erbusco, vicino la sua tenuta, in provincia di Brescia.