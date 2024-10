Elezioni americane, anche Usa Today non sosterrà alcun candidato alla Casa Bianca (Di martedì 29 ottobre 2024) anche USA Today ha annunciato che non sosterrà alcun candidato alle Elezioni americane 2024, seguendo l’esempio di altri importanti quotidiani come il Washington Post e il Los Angeles Times. «Sebbene il giornale non appoggerà alcuna candidatura, i redattori locali delle pubblicazioni del nostro network hanno la facoltà di appoggiarla a livello statale o locale», ha dichiarato a Fox News la portavoce del quotidiano Lark-Marie Antón. «Perché lo stiamo facendo? Perché crediamo che il futuro dell’America sia deciso a livello locale, una gara alla volta. E con oltre 200 pubblicazioni in tutta la nazione, il nostro servizio pubblico è quello di fornire ai lettori i fatti che contano e le informazioni affidabili di cui hanno bisogno per prendere decisioni consapevoli», ha aggiunto Antón. Lettera43.it - Elezioni americane, anche Usa Today non sosterrà alcun candidato alla Casa Bianca Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 29 ottobre 2024)USAha annunciato che nonalle2024, seguendo l’esempio di altri importanti quotidiani come il Washington Post e il Los Angeles Times. «Sebbene il giornale non appoggeràa candidatura, i redattori locali delle pubblicazioni del nostro network hanno la facoltà di appoggiarla a livello statale o locale», ha dichiarato a Fox News la portavoce del quotidiano Lark-Marie Antón. «Perché lo stiamo facendo? Perché crediamo che il futuro dell’America sia deciso a livello locale, una garavolta. E con oltre 200 pubblicazioni in tutta la nazione, il nostro servizio pubblico è quello di fornire ai lettori i fatti che contano e le informazioni affidabili di cui hanno bisogno per prendere decisioni consapevoli», ha aggiunto Antón.

