Economia, dati in miglioramento: ecco quanto risparmiano gli italiani (Di martedì 29 ottobre 2024) Secondo l'indagine Acri, il 76% delle famiglie italiane ha messo da parte abbastanza soldi per far fronte a una spesa improvvisa e consistente. Il 17%, però, rimane ancora in una situazione di povertà

Economia, dati in miglioramento: 3 famiglie su 4 riescono a risparmiare

Secondo l'indagine Acri, il 76% delle famiglie italiane ha messo da parte abbastanza soldi per far fronte a una spesa improvvisa e consistente. Il 17%, però, rimane ancora in una situazione di povertà ...

Acri-Ipsos: generale miglioramento del clima economico in Italia

Roma, 29 ott. (askanews) – Il clima economico in Italia mostra segni di un generale miglioramento, rispetto allo scorso anno, che aveva già segnato il ritorno ad un cauto ottimismo, dopo un 2022 attra ...

