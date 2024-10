Ilfattoquotidiano.it - Dossier, la politica chiede di rafforzare la cybersicurezza. Nel Pnrr 623 milioni, ma l’Italia spende poco e male: bocciata da Corte dei Conti Ue

(Di martedì 29 ottobre 2024) Davanti all’ultimo scandalo laper l’ennesima volta dila sicurezza informatica dello Stato. Ma finora è stata utilizzata solo una piccola percentuale deistanziati dalproprio con l’obiettivo di potenziare le reti. Hanno speso, ma soprattutto hanno speso, come certifica la recentissima bocciatura delladeiUe. Eppure, nonostante tutto, a ogni nuova indagine parte il ritornello: servono soldi per la. Il caso politico – È avvenuto anche dopo l’inchiesta sulla cosiddetta banda dei, l’operazione della procura di Milano che è già diventata un caso politico. Non poteva essere altrimenti visto che tra i nomi dei personaggi spiati figurano esponenti di vari schieramenti, ma pure alte cariche dello Stato come il presidente del Senato Ignazio La Russa e persino il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.