Cos' è e dove trovare la piada dei morti il dolce romagnolo per la notte di Ognissanti

(Di martedì 29 ottobre 2024) La dominazione celtica in Romagna ha lasciato tracce indelebili. È grazie a questa cultura se il giorno diè così sentito nel territorio, con tanti prodotti fatti apposta per l’occasione, come la miticadei. Non fatevi trarre in inganno dal nome, però: con la mitica piadina romagnola ha poco a che fare, è una ricetta più simile a una focacciaricca di frutta secca.dei, ilper i defunti (e i folletti) Che latra il 1 e il 2 novembre sia “magica” è risaputo in tutta Italia. In ogni regione si sfornano dolci speciali per accogliere i defunti in visita dall’aldilà, ma in Romagna, soprattutto nelle zone rurali, un tempo c’era un’altra leggenda, più folcloristica e meno spirituale. Quella dei mazapègul, folletti dispettosi che diandavano a far danni nelle case di campagne.