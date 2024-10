Come Ciesse Piumini ha deciso di tornare a essere cool (Di martedì 29 ottobre 2024) Per chi aveva vent'anni negli anni Ottanta, Ciesse Piumini non è un nome nuovo. Lo indossavano i paninari, vero - perché no, non c'era solo Moncler -, ma era anche e soprattutto il marchio delle grandi imprese, dalla prima spedizione italiana in Antartide a quella sull’Himalaya, passando nei grandi rally africani Come la Parigi-Dakar durante la quale Ciesse Piumini ha vestito avventurieri della moto Come Beppe Gualini, ma anche la principessa Carolina di Monaco e il marito Stefano Casiraghi. Caroline De Monaco Et Stefano Casiraghi Sur Le Paris-Dakar La princesse Caroline de Monaco et son epoux Stefano Casiraghi sur la plage pendant le rallye automobile Paris-Dakar en janvier 1985 au Senegal. Gqitalia.it - Come Ciesse Piumini ha deciso di tornare a essere cool Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Per chi aveva vent'anni negli anni Ottanta,non è un nome nuovo. Lo indossavano i paninari, vero - perché no, non c'era solo Moncler -, ma era anche e soprattutto il marchio delle grandi imprese, dalla prima spedizione italiana in Antartide a quella sull’Himalaya, passando nei grandi rally africanila Parigi-Dakar durante la qualeha vestito avventurieri della motoBeppe Gualini, ma anche la principessa Carolina di Monaco e il marito Stefano Casiraghi. Caroline De Monaco Et Stefano Casiraghi Sur Le Paris-Dakar La princesse Caroline de Monaco et son epoux Stefano Casiraghi sur la plage pendant le rallye automobile Paris-Dakar en janvier 1985 au Senegal.

Ciesse piumini inaugura un flagship a Milano

(milanofinanza.it)

Ciesse piumini si raforza nel retail. Il marchio di Mittel specializzato nell’abbigliamento sportivo e outdoor ha inaugurato un flagship nel centro di Milano, in corso Europa 15, apertura che ...

