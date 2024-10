**Carceri: Cdm nomina Turrini Vita garante dei detenuti** (Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Su proposta del ministro della Giustizia Carlo Nordio", il Cdm riunito oggi a Palazzo Chigi ha deliberato "la nomina del dottor Riccardo Turrini Vita a Presidente del garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale". Lo rende noto Palazzo Chigi nella nota diramata al termine del Consiglio dei ministri. Liberoquotidiano.it - **Carceri: Cdm nomina Turrini Vita garante dei detenuti** Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Su proposta del ministro della Giustizia Carlo Nordio", il Cdm riunito oggi a Palazzo Chigi ha deliberato "ladel dottor Riccardoa Presidente delnazionale dei diritti delle persone private della libertà personale". Lo rende noto Palazzo Chigi nella nota diramata al termine del Consiglio dei ministri.

Carceri: Cdm, ok a nomina Riccardo Turrini Vita a Garante nazionale detenuti

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha deliberato l'avvio della procedura per la nomina del dottor Riccardo Turrini Vita a Garante nazionale dei detenuti.

Il Partito democratico critica apertamente la nomina di Riccardo Turrini Vita come Garante dei detenuti, evidenziando una "palese incompatibilità che la rende fuorilegge".

All'indomani della designazione del nuovo presidente del collegio del Garante nazionale dei diritti dei detenuti da parte del Cdm, su indicazione del ministro Nordio, per la nomina effettiva di Turrini ci sono questioni di incompatibilità sollevate.

"E' stato avviato l'iter per la procedura di nomina a presidente del Garante nazionale dei Detenuti del consigliere Riccardo Turrini Vita, che ha un curriculum e un profilo di alta professionalità".