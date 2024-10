Bergamonews.it - Brusaporto, in fiamme il tetto di un’abitazione

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di martedì 29 ottobre 2024). Tre squadre dei Vigili del Fuoco di Bergamo sono intervenute poco dopo le 13 di martedì (29 ottobre) per un incendio, in via Sant’Antonio. I soccorsi sono stati allertati da una vicina che aveva notato del fumo. L’incendio ha avuto origine nel sottoe di conseguenza ha coinvolto parte del. Dopo aver spento le, i Vigili del Fuoco hanno proceduto alla bonifica dell’area compromessa. Non ci sono stati feriti.