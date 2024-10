Blevio, alano di 50 chili cade in un torrente: lo salvano i vigili (Di martedì 29 ottobre 2024) Blevio, 29 ottobre 2024 – Era scivolato da una riva, scendendo lungo un costone di otto metri, e finendo dentro un torrente dove il cane, un alano del peso di cinquanta chili, era rimasto bloccato. Schiacciato contro la parete di roccia, aggrappato all’unico sperone sporgente, con la paura di cadere in acqua poco più sotto. Il cane è stato salvato dai vigili del fuoco di Como, chiamati nelle ultime ore in via Enrico Caronti a Blevio, dove l’animale era accidentalmente scivolato da una riva finendo all’interno di un corso d’acqua. Ilgiorno.it - Blevio, alano di 50 chili cade in un torrente: lo salvano i vigili Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 29 ottobre 2024), 29 ottobre 2024 – Era scivolato da una riva, scendendo lungo un costone di otto metri, e finendo dentro undove il cane, undel peso di cinquanta, era rimasto bloccato. Schiacciato contro la parete di roccia, aggrappato all’unico sperone sporgente, con la paura dire in acqua poco più sotto. Il cane è stato salvato daidel fuoco di Como, chiamati nelle ultime ore in via Enrico Caronti a, dove l’animale era accidentalmente scivolato da una riva finendo all’interno di un corso d’acqua.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:di 50cade in un torrente: lo salvano i vigili;di 50precipita per 8 metri nel torrente: salvato dai vigili del fuoco;scivola in un torrente, salvato dai vigili del fuoco;, il cane scivola nel torrente: ecco il recupero dei vigili del fuoco; Nel paese sul Lago di Como il cane scivola per metri e finisce bloccato nel torrente. Le immagini del salvataggio; Dramma sul Lago di Como:scivola per 8 metri e viene salvato dai Vigili del Fuoco; Leggi >>>

Blevio, alano di 50 chili cade in un torrente: lo salvano i vigili

(msn.com)

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Blevio, il cane scivola nel torrente: ecco il recupero dei vigili del fuoco

(ciaocomo.it)

E' successo nel pomeriggio: l'animale, un alano del peso di 50 chili, riportato dal proprietario con un intervento non facile da parte della partenza di Como e del Nucleo Saf.

Nel paese sul Lago di Como il cane scivola per metri e finisce bloccato nel torrente. Le immagini del salvataggio

(comozero.it)

Intervento di soccorso oggi nel pomeriggio, 28 ottobre, intorno alle 16.30 per il recupero di un cane nel comune di Blevio, Lago di Como, in via Enrico Caronti. Il cane, un alano di circa 50 chili, è ...

Alano scivola in un torrente, salvato dai vigili del fuoco

(espansionetv.it)

Un alano è stato recuperato in un corso d’acqua a Blevio dalla squadra Saf e dai vigili del fuoco di Como. Il cane, dal peso di 50 chili, nel pomeriggio di ieri è scivolato in un torrente da una riva ...