Lapresse.it - Antimafia, Gasparri: “De Raho se ne deve andare, fallimento politico di Conte e del grillismo”

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) In ingresso presso il ministero della Giustizia dov’era in corso un vertice di maggioranza, Maurizioha commentato la vicenda del dossieraggio: “Giorgia Meloniriferire in Parlamento? Penso che il Parlamento se ne debba occupare, con un dibattito generale” su una questione, spiega il capogruppo al Senato di Forza Italia, che investe banche, procura nazionalee l’inchiesta hacker emersa dalla procura di Milano. Sulle banche: “Il caso di Bisceglie, su Intesa. Lì si è entrati nei conti correnti di tanta gente.