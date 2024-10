Ilrestodelcarlino.it - Alvini e Viali giocano contro il loro passato. Il mister dei calabresi: "Sono fiducioso"

(Di martedì 29 ottobre 2024) "felice di tornare a Reggio da avversario, in un posto dovestato bene, ma verremo per fare la partita – queste le parole di(foto), attualedel Cosenza, in vista della sfida di stasera - se giocheremo come abbiamo fatto con il Cittadella e nell’ultima gara con al Juve Stabia (finita 1-1, ndr) ce le giocheremo sicuramente anchela Reggiana: vedo tutta la squadra sul pezzo per quelli chei nostri obiettivi. Quando ho accettato di venire qui – prosegue il trainer di Fucecchio - sapevo che ci sarebbe stato da lottare ed ero consapevole anche della penalizzazione (-4 in classifica, ndr), ma l’atteggiamento dei miei ragazzi è sempre stato quello giusto, quindimolto: con questi giocatori ci giocheremo la salvezza fino alla fine.