Al Santo Spirito straordinario intervento chirurgico eseguito su una paziente di 90 anni in respiro spontaneo (Di martedì 29 ottobre 2024) La gastrectomia subtotale è un intervento, ricordiamo, che consiste nell'asportazione parziale dello stomaco. In questo caso il paziente era in condizioni grave fragilità, vista l'età, 90 anni, e la patologia di cui è affetta, un tumore dello stomaco. Fanpage.it - Al Santo Spirito straordinario intervento chirurgico eseguito su una paziente di 90 anni in respiro spontaneo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) La gastrectomia subtotale è un, ricordiamo, che consiste nell'asportazione parziale dello stomaco. In questo caso ilera in condizioni grave fragilità, vista l'età, 90, e la patologia di cui è affetta, un tumore dello stomaco.

Gastrectomia subtotale in respiro spontaneo: intervento straordinario al Santo Spirito di Roma

Al Santo Spirito di Roma, un team di medici ha eseguito un intervento eccezionale su una paziente di 90 anni con tumore allo stomaco. Si tratta della prima gastrectomia subtotale in respiro spontaneo.

Gastrectomia subtotale eseguita con successo su 90enne in respiro spontaneo

Roma, 29 ottobre 2024 - Straordinario intervento chirurgico all’ospedale Santo Spirito della ASL Roma 1, dove è stata eseguita per la prima volta una gastrectomia subtotale (asportazione quasi totale ...

Al via anche i lavori per l'Ospedale Santo Spirito. Stanziati 800mila euro. Triplicata l'area operativa del Ps

15 LUG - L’Ospedale Santo Spirito riceverà ... della struttura in vista del Giubileo Straordinario. Circa 800mila euro sono destinati al Pronto soccorso, che passerà così da 300 a oltre ...

