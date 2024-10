AKI Family Resort Plose: il nuovo rifugio a cinque stelle per le famiglie apre a Bressanone (Di martedì 29 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 17 novembre 2024 segna l’apertura di un nuovo capitolo nel mondo del turismo familiare: l’AKI Family Resort Plose. Situato nella splendida Valle d’Isarco, sopra Bressanone, questo Resort a cinque stelle è ideale per famiglie in cerca di un’esperienza di soggiorno unica, immersa nella natura e nelle attività all’aria aperta. Grazie all’esperienza pluridecennale della Famiglia Sanoner, nota per il suo impegno nel settore dell’hospitality di lusso, il Resort si appresta a diventare una nuova meta per coloro che desiderano unire comfort e avventura. Un ambiente accogliente e immerso nella natura L’AKI Family Resort Plose è situato a circa 1.000 metri di altitudine, circondato da boschi e vasti prati. Questa posizione offre una vista panoramica mozzafiato sulla valle e sulla montagna della Plose. Gaeta.it - AKI Family Resort Plose: il nuovo rifugio a cinque stelle per le famiglie apre a Bressanone Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 17 novembre 2024 segna l’apertura di uncapitolo nel mondo del turismo familiare: l’AKI. Situato nella splendida Valle d’Isarco, sopra, questoè ideale perin cerca di un’esperienza di soggiorno unica, immersa nella natura e nelle attività all’aria aperta. Grazie all’esperienza pluridecennale della Famiglia Sanoner, nota per il suo impegno nel settore dell’hospitality di lusso, ilsi appresta a diventare una nuova meta per coloro che desiderano unire comfort e avventura. Un ambiente accogliente e immerso nella natura L’AKIè situato a circa 1.000 metri di altitudine, circondato da boschi e vasti prati. Questa posizione offre una vista panoramica mozzafiato sulla valle e sulla montagna della

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’altro volto del Garden Toscana Resort : da family resort a location perfetta per la meeting industry

(Veronasera.it)

La stagione estiva volge al termine, ma il Garden Toscana Resort non si ferma. Le file di passeggini parcheggiati in ogni angolo del Resort lasciano ormai spazio agli allestimenti più disparati. Un’altra stagione è appena cominciata al Garden ...

L’altro volto del Garden Toscana Resort : da family resort a location perfetta per la meeting industry

(Padovaoggi.it)

La stagione estiva volge al termine, ma il Garden Toscana Resort non si ferma. Le file di passeggini parcheggiati in ogni angolo del Resort lasciano ormai spazio agli allestimenti più disparati. Un’altra stagione è appena cominciata al Garden ...

AKI Family Resort PLOSE

(qantas.com)

Extra-person charges may apply and vary depending on property policy Government-issued photo identification and a credit card, debit card, or cash deposit may be required at check-in for incidental ...

Skipass Plose - Bressanone 2024 - 2025

(dovesciare.it)

Sciare per una giornata o un’intera stagione sui 95 chilometri di Rio Pusteria - Bressanone. Gli skipass sono validi nei principali comprensori sciistici di Rio Pusteria e della Plose, così come sulle ...

Previsioni Meteo Plose Oggi

(3bmeteo.com)

VENERDI': una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi, foriere di deboli piogge pomeridiane. Nello specifico su fondovalle e Prealpi Cieli molto nuvolosi ...

15 best all-inclusive family resorts in the world

(msn.com)

Beyond the beach, my picks for this year’s best all-inclusive family resorts include a dude ranch in North America, a rainforest resort in Costa Rica, and even one with front row seats to dine ...