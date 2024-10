Liberoquotidiano.it - "50mila biglietti cancellati", Oasis-choc in vista della reunion: chi resta senza tagliando

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Pessime notizie per alcuni, ottime per altri:per il tour dideglisaranno rimessi in vendita (questa è la buona notizia) perché altrettanti sarannodopo essere stati venduti sui circuiti di secondary ticketing (e questa è quella cattiva). I promotori del tourband, Live Nation e SJM, hanno detto alla Bbc che tutti iinvalidati saranno resi nuovamente disponibili tramite il venditore ufficiale, Ticketmaster, al valore nominale. Più di 10 milioni di fan da 158 paesi si sono messi in coda per uno dei 1,4 milioni dimessi in vendita ad agosto, quando glihanno annunciato il loro tour nel Regno Unito.