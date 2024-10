50 Cent ha rifiutato 3 milioni di dollari per esibirsi al comizio di Trump (Di martedì 29 ottobre 2024) Il rapper 50 Cent ha rifiutato un’offerta da 3 milioni di dollari da parte di Donald Trump per esibirsi al comizio del Madison Square Garden di domenica 27 ottobre. Lo ha rivelato lo stesso cantante in un’intervista al programma statunitense The Breakfast Club a circa 48 ore dall’evento. «Mi hanno chiamato», ha precisato l’artista citando la cifra presentatagli dai rappresentanti del tycoon. «Mi volevano sul palco a New York». Già in estate, aveva rispedito al mittente la proposta di cantare la sua hit Many Men (Wish Death) del 2003 alla convention repubblicana. «Ho paura della politica», ha spiegato 50 Cent, al secolo Curtis James Jackson III. «Non mi piace nessuna parte. Una volta che sei dentro, non importa cosa dici, c’è sempre qualcuno che non è d’accordo con te». Ancora nessun commento da parte dell’entourage di Trump. Donald Trump al suo comizio (Getty Images). Lettera43.it - 50 Cent ha rifiutato 3 milioni di dollari per esibirsi al comizio di Trump Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Il rapper 50haun’offerta da 3dida parte di Donaldperaldel Madison Square Garden di domenica 27 ottobre. Lo ha rivelato lo stesso cantante in un’intervista al programma statunitense The Breakfast Club a circa 48 ore dall’evento. «Mi hanno chiamato», ha precisato l’artista citando la cifra presentatagli dai rappresentanti del tycoon. «Mi volevano sul palco a New York». Già in estate, aveva rispedito al mittente la proposta di cantare la sua hit Many Men (Wish Death) del 2003 alla convention repubblicana. «Ho paura della politica», ha spiegato 50, al secolo Curtis James Jackson III. «Non mi piace nessuna parte. Una volta che sei dentro, non importa cosa dici, c’è sempre qualcuno che non è d’accordo con te». Ancora nessun commento da parte dell’entourage di. Donaldal suo(Getty Images).

