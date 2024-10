What If…? avrà un episodio musicale per la terza stagione

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024)If?unper laChe dire, è in arrivo un nuovo musical ambientato nel Marvel Cinematic Universe (o Multiverso). La serie animata dei Marvel Studios Animation,If?, sta per concludersi con la suae ultima, il che significa che l’Osservatore (Jeffrey Wright) accompagnerà il pubblico in un ultimo tour attraverso il Multiverso. Sappiamo già che la prossimasarà caratterizzata da un viaggio in auto con il Soldato d’Inverno (Sebastian Stan) e il Guardiano Rosso (David Harbour) e da una battaglia di mech con una nuova squadra di Vendicatori, ma grazie allo sceneggiatore Matt Chauncey, ora sappiamo un terzo tipo diselvaggio che i fan possono aspettarsi di vedere.