Volley Serie D, prima battuta d'arresto per il CSI Tirano (Di lunedì 28 ottobre 2024) Dopo due belle vittorie casalinghe ottenute contro avversarie di spessore (Polisportiva Veranese e Centro Pallavolo 27), nella terza giornata del Campionato di Serie D il CSI Tirano “Fratelli Magro” è incappato nella prima sconfitta stagionale. Sabato sera, nella palestra “Pinchetti” ad imporsi Sondriotoday.it - Volley Serie D, prima battuta d'arresto per il CSI Tirano Leggi tutta la notizia su Sondriotoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Dopo due belle vittorie casalinghe ottenute contro avversarie di spessore (Polisportiva Veranese e Centro Pallavolo 27), nella terza giornata del Campionato diD il CSI“Fratelli Magro” è incappato nellasconfitta stagionale. Sabato sera, nella palestra “Pinchetti” ad imporsi

