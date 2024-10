Gaeta.it - Violenza a Scampia: Il Giardino di Melissa Sconvolto da Un Atto Vandalico Notturno

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Undi vandalismo ha colpito duramente ildi, il cuore vitale e simbolico del quartiere di. Nella notte tra sabato e domenica, un gruppo di ignoti è entrato nella struttura, causando danni ingenti che hanno lasciato la comunità sgomenta. Questo episodio non solo rappresenta una brutalità ma segna l'ennesimo colpo a un luogo che si è fportavoce di speranza e rinascita per le famiglie del territorio. Descrizione del raidLa devastazione è stata subito evidente al risveglio, con giostrine per bambini completamente smembrate e sradicate, piante strappate dalla loro dimora e muri imbrattati con vernice spray. Le porte d'ingresso sono state forzate, rivelando l'intenzionalità del gesto.