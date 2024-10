Lanazione.it - Viareggio, i forzati della domenica. Anche ieri operai al lavoro nel cantiere di via Mazzini

(Di lunedì 28 ottobre 2024), 28 ottobre 2024 – Il crono programma dei lavori in via, evidentemente, non è stato del tutto rispettato. Cinque mesi per un isolato (quello compreso fra le strade pedonali via Battisti-via Fratti) è oggettivamente un tempo lunghissimo. Quel tratto di strada è stato chiuso a giugno e alle porte di novembre ilè sempre aperto. Per questo la ditta appaltatrice ha deciso di accelerare i tempi.alsabato. E, giorno festivo, i piastrellisti hanno lavorato per tutta la giornata, mattina e pomeriggio con una breve sosta pranzo. Il loro compito era quello di portare avanti il grande marciapiede lato sudstrada.