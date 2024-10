Spazionapoli.it - Verso Milan-Napoli, scelta da non credere di Conte: un big può partire dalla panchina

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Antonioè pronto a sorprendere tutti in vista della prossima sfida del campionato di Serie A tra ile il: un big puòincredibilmente. Manca sempre meno al ritorno in campo del, che questa volta sarà impegnato nuovamente dopo pochi giorni, in virtù del turno infrasettimanale della decima giornata del campionato di Serie A. Ad attendere gli uomini di Antonioè la trasferta delicata contro il: a San Siro, l’imperativo è continuare a fare bene, con la speranza magari di blindare ulteriormente un primo posto che, dopo il pareggio tra Inter e Juventus, si è fatto ancora più in cassaforte (+4 sulla squadra di Simone Inzaghi, seconda). I tifosi si interrogano su quelle che possono essere le scelte di formazione dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale.