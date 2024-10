Tragico incidente nel Salento. Schianto tra due auto, muore 42enne

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Dopo quelli registrati nelle ore e nei giorni sorsi, ancora unnel. Il sinistro si è verificato nella serata di ieri, poco prima delle 22, alla periferia di Surbo e ha visto la morte di un uomo di appena 42 anni che era di rientro a casa dopo che aveva lasciato il cimitero comunale nel quale lavorava. Salvatore Daniele, questo il nome della vittima, era dipendente di una ditta che gestisce la manutenzione del verde pubblico per conto del Comune. Per cause ancora tutte da chiarire e verificare, c’è stato uno scontro violentissimo tra una Fiat 500 Abarth e una Volkswagen Golf. Queste due vetture sono venute a contatto in via Benedetto Croce, non lontano dal cimitero. Si è capita fin da subito la gravità di quanto fosse successo.