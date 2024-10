Donnapop.it - Tragedia per Demi Lovato: scomparsa la figlia della sorella

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La cantantesta affrontando uno dei momenti più difficilisua vita. La perdita improvvisanipotina Xiomara,minore Madison Rose De La Garza, ha gettato l’intera famiglia nel dolore. Solo ora la notizia è stata resa pubblica, un mese dopo il tragico evento, quando Madison ha condiviso sui social un post toccante per ricordare la sua bambina. La piccola, nata prematuramente con un taglio cesareo d’urgenza, è venuta al mondo il 27 settembre, ma purtroppo non è sopravvissuta. In una serie di messaggi pieni di amore e sofferenza, Madison,e altri membrifamiglia hanno espresso il dolore che li accompagna. L’affetto trae Madison è sempre stato fortissimo e la perdita ha unito ancora di più tutta la famiglia in un abbraccio di solidarietà e tristezza.