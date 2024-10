THIRTY SECONDS TO MARS: 3 luglio 2025 in concerto a Gorizia per GO!2025 (Di lunedì 28 ottobre 2024) È stato svelato un altro grande appuntamento musicale che animerà il cartellone di eventi di “GO!2025”, la rassegna ideata e promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia in occasione della Capitale europea della Cultura: i THIRTY SECONDS To MARS si esibiranno in un live imperdibile il 3 luglio, a Casa Rossa Arena di Gorizia. «Sarà un onore avere in concerto a Gorizia i THIRTY SECONDS to MARS per “Go!2025” – ha dichiarato il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga – Parliamo di una rockband di fama internazionale, la cui notorietà porterà migliaia di fan a conoscere e scoprire il nostro territorio. Udine20.it - THIRTY SECONDS TO MARS: 3 luglio 2025 in concerto a Gorizia per GO!2025 Leggi tutta la notizia su Udine20.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) È stato svelato un altro grande appuntamento musicale che animerà il cartellone di eventi di “GO!”, la rassegna ideata e promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia in occasione della Capitale europea della Cultura: iTosi esibiranno in un live imperdibile il 3, a Casa Rossa Arena di. «Sarà un onore avere intoper “Go!” – ha dichiarato il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga – Parliamo di una rockband di fama internazionale, la cui notorietà porterà migliaia di fan a conoscere e scoprire il nostro territorio.

