Anticipazionitv.it - Temptation Island: Mirco Rossi svela chi è il ragazzo che frequenta Giulia Duranti e perchè lo conosce bene

Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024)ha scelto di rispondere apertamente a una domanda diretta sulla nuovazione della sua ex,, dopo. Attraverso le sue Instagram Stories,ha confermato cheè coinvolta con un suo “amico molto stretto con il quale gioco a calcio insieme”, fugando così ogni dubbio sul legame tra lae questo nuovonte. La notizia ha sorpreso i fan, che non si aspettavano un risvolto così vicino alla vita personale di, soprattutto considerando che la loro relazione era già finita al falò di confronto finale. Ecco nei dettagli la reazione die le implicazioni di questa rivelazione per il loro gruppo di amici.