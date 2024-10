Sparatoria in centro a Saronno: un uomo ucciso nell’agguato (Di lunedì 28 ottobre 2024) Saronno (Varese) – Agguato a colpi di pistola in centro a Saronno, in provincia di Varese. La Sparatoria è avvenuta nella serata di ieri, domenica 27 ottobre. I carabinieri, che conducono le indagini coordinate dal pubblico ministero di Busto Arsizio (Varese) Francesca Parola, mantengono il riserbo anche sul possibile movente. Il solo dato certo è che l'uomo è stato ammazzato con colpi d'arma da fuoco in quello che, a prima vista, sembrerebbe un regolamento di conti. La vittima è stata identificata. Gli investigatori cercano testimoni e stanno vagliando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Ilgiorno.it - Sparatoria in centro a Saronno: un uomo ucciso nell’agguato Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)(Varese) – Agguato a colpi di pistola in, in provincia di Varese. Laè avvenuta nella serata di ieri, domenica 27 ottobre. I carabinieri, che conducono le indagini coordinate dal pubblico ministero di Busto Arsizio (Varese) Francesca Parola, mantengono il riserbo anche sul possibile movente. Il solo dato certo è che l'è stato ammazzato con colpi d'arma da fuoco in quello che, a prima vista, sembrerebbe un regolamento di conti. La vittima è stata identificata. Gli investigatori cercano testimoni e stanno vagliando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

La pista del regolamento di conti. I carabinieri stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona ... (msn.com)

Il fatto avvenuto nella serata di domenica. Indagano i carabinieri della compagnia diSaronno e del nucleo operativo di Varese ... (varesenews.it)

