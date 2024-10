Donnapop.it - Sonia Bruganelli si commuove in tv: «Al mio ritorno, Silvia era cambiata» – il racconto della malattia della figlia

(Di lunedì 28 ottobre 2024), nota per la sua schiettezza e per il legame con il celebre conduttore Paolo Bonolis, ha condiviso un toccantesulla, suscitando grande emozione durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle.ha infatti rievocato le difficoltà vissute subito dopo la nascita, avvenuta quasi ventidue anni fa, con una confessione che ha mostrato la forza e la vulnerabilità che convivono nel ruolo di madre., nata nel 2002, ha affrontato sin da subito una serie di difficoltà a causa di una grave patologia congenita che ha condizionato la sua vita e quellasua famiglia. Con coraggio e trasporto,ha ripercorso alcuni momenti cruciali di questa esperienza, spiegando come laabbia segnato profondamente sia lei sia Paolo, ex marito e compagno di molte battaglie.