Tutto.tv - Segnalazione clamorosa su Mario Verona di UeD: spuntano foto spinte a pagamento

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Stando ad alcune indiscrezioni trapelate sui social,pare sia stato “fatto fuori” dal parterre del Trono Over di Uomini e Donne. Maria De Filippi avrebbe fatto un po’ piazza pulita di alcuni volti della trasmissione che, ormai, sembrano essere lì solamente per visibilità in quanto non sono in grado di concludere nulla di serio. Ebbene, come se non bastasse, sul web è trapelata unapiuttosto interessante sul cavaliere e su un certo tipo di “business” che avrebbe messo su da un po’ di tempo. Lasuche lascia spiazzati i fan di Uomini e Donne In queste ore, l’influencer Deianira Marzano ha ricevuto unapiuttosto importante che riguarda il cavaliere di Uomini e Donne