Gaeta.it - Scoperta choc a Napoli: pappagallino costretto a estrarre numeri del lotto in condizioni disumane

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La recentissima indagine della polizia locale diha messo in luce un caso di maltrattamento animale che ha destato incredulità e indignazione. Un, rinchiuso in una scatola e privato di acqua e cibo, veniva sfruttato perdel, offerti a turisti in cambio di denaro. Questo scenario si è svolto in piazza San Gaetano, dove gli agenti dell'unità operativa investigativa-ambientale sono intervenuti, denunciando il suo sfruttatore e ponendo fine a questa atroce pratica. Lain piazza San Gaetano Gli agenti della polizia locale dihanno avviato controlli specifici nella vivace piazza San Gaetano, un luogo frequentato da turisti e residenti. Durante le ispezioni, la scena che si è presentata davanti ai loro occhi era agghiacciante.