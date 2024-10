Saltata la partecipazione di Adriana Volpe a BellaMa’: “Diaco non ha gradito l’intervista a Verissimo” (Di lunedì 28 ottobre 2024) Adriana Volpe non è apparsa tra i protagonisti fissi della puntata di BellaMa’ andata in onda oggi 28 ottobre. “Diaco non ha apprezzato l’intervista rilasciata a Verissimo”, fanno sapere per spiegare l’assenza della conduttrice in studio. Fanpage.it - Saltata la partecipazione di Adriana Volpe a BellaMa’: “Diaco non ha gradito l’intervista a Verissimo” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)non è apparsa tra i protagonisti fissi della puntata diandata in onda oggi 28 ottobre. “non ha apprezzatorilasciata a”, fanno sapere per spiegare l’assenza della conduttrice in studio.

