Sabatini | Spettacolo? Amichevole di agosto L’Inter ha 2 problemi

(Di lunedì 28 ottobre 2024)critico sul 4-4 tra Inter-Juventus di San Siro e al contempo il giornalista individua duenella squadra di Inzaghi.EVIDENTI – A Sandronon è andato giù il 4-4 di Inter-Juventus e a Pressing sottolinea due lacune in casa nerazzurra: «Grande, ma c’è anche superficialità: lova bene ma non è un’diperché è una partita che può decidere un pezzo di scudetto. Queste due squadre continuando così non vinceranno lo scudetto. Le assenze si equivalevano.contro il Torino aveva preso due gol, ha dueevidenti che si stanno ripetendo: Lautaro Martinez che non è più lui e la difesa».