Roma si prepara a ospitare l’Assemblea Generale delle Vie Francigene nel 2025

L'Associazione Europea delle Vie Francigene ha ufficialmente accettato la candidatura di Roma Capitale per ospitare la sessione autunnale dell'Assemblea nel 2025. Questo evento rappresenta un'occasione fondamentale per unire diversi Stati europei attorno a un percorso di valore culturale e spirituale, in un anno di particolare rilevanza come il Giubileo. Il ruolo dell'Associazione Europea delle Vie Francigene L'Associazione Europea delle Vie Francigene, riconosciuta dal Consiglio d'Europa, svolge un ruolo cruciale nella promozione dell'Itinerario Culturale Europeo Via Francigena. Questa associazione vanta una rete di 244 soci pubblici provenienti da diversi paesi, tra cui Inghilterra, Francia, Svizzera e Italia.

