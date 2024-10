Ricerca, il monito di Mattarella: “Rimuovere i divari territoriali nella sanità”. E premia Buffon come ambasciatore Airc (Di lunedì 28 ottobre 2024) La cerimonia al Quirinale. Il monito del capo dello Stato a non creare cure di serie di A e di serie B, un rischio con l’autonomia differenziata Repubblica.it - Ricerca, il monito di Mattarella: “Rimuovere i divari territoriali nella sanità”. E premia Buffon come ambasciatore Airc Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) La cerimonia al Quirinale. Ildel capo dello Stato a non creare cure di serie di A e di serie B, un rischio con l’autonomia differenziata

Ricerca, il monito di Mattarella: “Rimuovere i divari territoriali nella sanità”. E premia Buffon come ambasciatore Airc

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Una sinergia di competenze per rispondere alle sfide attuali In un contesto professionale in cui la fiducia dei clienti e la reputazione sono essenziali, il network creato da Taxfocus e Privacy Garantita punta a fornire strumenti concreti per ... (Citypescara.com)

Balzaretti fa un monito all’Inter in merito all’attenzione e alla concentrazione, che a detta sua, non sono così ben visibili in Serie A. LA SFIDA – L’Inter domani sarà impegnata contro lo Young Boys in Champions League. Match di assoluta ... (Inter-news.it)

La cerimonia al Quirinale. Il monito del capo dello Stato a non creare cure di serie di A e di serie B, un rischio con l’autonomia differenziata ... (repubblica.it)

AGI - "Per consentire che l'efficacia dei risultati della ricerca non incontri ostacoli è necessario rimuovere e superare condizioni di divario territoriale. È nostra responsabilità far sì che questi ... (msn.com)

Nel suo intervento il Capo dello Stato ha ribadito anche la necessità di "rimuovere e superare condizioni di divario territoriale" perché l'universalità delle cure e la parità dei diritti sono princip ... (rainews.it)