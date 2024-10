Dilei.it - Riccardo Scamarcio e Johnny Depp a Che tempo che fa, il racconto del primo incontro

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La nuova stagione di Cheche fa è partita alla grande. Dopo Al Pacino, ospite nella puntata del 20 ottobre, Fabio Fazio ha ospitato altri due grandi del cinema internazionale. Uno di loro è un grande orgoglio del nostro Paese,, mentre l’altro è un’icona mondiale che non ha bisogno di presentazioni.è stato infatti uno dei protagonisti del red carpet della Festa del Cinema di Roma, la lunghissima kermesse capitolina che mette al centro il valore della settima arte in un assetto che è diventato sempre più simile a quello del Festival di Cannes. E così, i due attoroni si sono ritrovati di fronte alla scrivania del talk domenicale del Nove per raccontare dei loro progetti futuri ma anche di come si siano conosciuti.