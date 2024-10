Raphael Gualazzi inizia il tour Dreams Live Autumn 2024 al Teatro Rossini di Pesaro (Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il lungo e atteso tour musicale di Raphael Gualazzi, dal titolo “Dreams Live Autumn 2024”, si prepara a infiammare il palco del Teatro Rossini di Pesaro con una serie di concerti entusiasmanti. A partire dal 17 novembre, Gualazzi offrirà ai propri fan una selezione di brani tratti dai suoi ultimi lavori, tra cui l’album “Dreams” e l’EP “Dreams in Jazz”. Non mancheranno i classici brani che hanno segnato la sua carriera, unitamente a rivisitazioni di pezzi iconici del repertorio jazz, soul e blues. Questo evento segna l’avvio della 65/a stagione concertistica pesarese, un calendario ricco di proposte che si estenderà fino ad aprile 2025. Il cartellone del Teatro Rossini L’ente concerti di Pesaro, assieme al Comune, ha svelato un cartellone di 14 appuntamenti imperdibili. Gaeta.it - Raphael Gualazzi inizia il tour Dreams Live Autumn 2024 al Teatro Rossini di Pesaro Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il lungo e attesomusicale di, dal titolo “”, si prepara a infiammare il palco deldicon una serie di concerti entusiasmanti. A partire dal 17 novembre,offrirà ai propri fan una selezione di brani tratti dai suoi ultimi lavori, tra cui l’album “” e l’EP “in Jazz”. Non mancheranno i classici brani che hanno segnato la sua carriera, unitamente a rivisitazioni di pezzi iconici del repertorio jazz, soul e blues. Questo evento segna l’avvio della 65/a stagione concertistica pesarese, un calendario ricco di proposte che si estenderà fino ad aprile 2025. Il cartellone delL’ente concerti di, assieme al Comune, ha svelato un cartellone di 14 appuntamenti imperdibili.



