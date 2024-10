Procedure di autorizzazione ambiente: in Confindustria nasce un modello unico (Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutinasce in Confindustria Benevento, grazie al lavoro del Presidente della Sezione ambiente, Giuseppe Pancione, un nuovo modello di semplificazione del dialogo pubblico – privato nelle complesse Procedure di autorizzazione unica ambientale, unico nel panorama regionale. Nel pomeriggio di oggi 28 ottobre, presso la sede di Confindustria Benevento, le imprese associate del territorio hanno avuto la possibilità di approfondire le Procedure di autorizzazione Unica Ambientale (AUA), alla presenza del Dirigente del settore Risorse Idriche e ambiente della Provincia di Benevento, arch. Giuseppe D’Angelo e il Dirigente della UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti della Regione Campania – Sede Benevento, ing. Michele Rampone. Anteprima24.it - Procedure di autorizzazione ambiente: in Confindustria nasce un modello unico Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiinBenevento, grazie al lavoro del Presidente della Sezione, Giuseppe Pancione, un nuovodi semplificazione del dialogo pubblico – privato nelle complessediunica ambientale,nel panorama regionale. Nel pomeriggio di oggi 28 ottobre, presso la sede diBenevento, le imprese associate del territorio hanno avuto la possibilità di approfondire lediUnica Ambientale (AUA), alla presenza del Dirigente del settore Risorse Idriche edella Provincia di Benevento, arch. Giuseppe D’Angelo e il Dirigente della UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti della Regione Campania – Sede Benevento, ing. Michele Rampone.

